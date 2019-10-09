Парламент Нидерландов единогласно проголосовал за расследование роли Украины в крушении пассажирского Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур и сбитого в небе над Донбассом. Пользователи Сети с осторожностью относятся к переменам в умах западной публики, поскольку эти же люди на протяжении нескольких лет игнорировали очевидные факты причастности Киева к катастрофе.

Парламент Нидерландов единогласно проголосовал за расследование роли Украины в крушении пассажирского Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур и сбитого в небе над Донбассом. Пользователи Сети с осторожностью относятся к переменам в умах западной публики, поскольку эти же люди на протяжении нескольких лет игнорировали очевидные факты причастности Киева к катастрофе.Депутаты парламента Нидерландов единогласно поддержали предложение расследовать роль Украины в деле о крушении рейса MH17, передает . Речь идет о выяснении вопроса, по каким причинам украинские власти не закрыли воздушное пространство над зоной боевых действий в Донбассе.Как отмечают многие эксперты, этот вопрос заставит международное сообщество задуматься над целым рядом других несоответствий в украинской версии событий. Однако сможет это сработать только в том случае, если западное общество и политики действительно готовы и хотят узнать правду. В этом некоторые аналитики серьезно сомневаются."Я бы особых иллюзий на тему этого расследования не питал – все это видится реакцией Голландии на позицию, занятую Малайзией, которая не признала выводов расследования", – цитирует "" публициста Бориса Рожина. Он напомнил, что именно Нидерлнды на протяжении нескольких лет полностью игнорировали все доказательства и улики, которые были предоставлены Россией.И новое расследование, считает эксперт, может лишь создавать видимость объективного подхода, на деле не меняя ничего. "Разумеется, на вопрос, почему роль Украины не была расследована в предшествующие годы, вразумительный ответ мы вряд ли получим", – заметил Борис Рожин.Материал дополняется.