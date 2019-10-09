Экоактивисты оккупировали центр Лондона. Манифестанты, выступающие против загрязнения окружающей среды, установили палатки на Трафальгарской площади. Кроме того, участники акции перекрыли несколько улиц, разместив тенты прямо на проезжей части.

Экоактивисты оккупировали центр Лондона. Манифестанты, выступающие против загрязнения окружающей среды, установили палатки на Трафальгарской площади. Кроме того, участники акции перекрыли несколько улиц, разместив тенты прямо на проезжей части.Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал полицию действовать в полную силу, после чего правоохранители ограничили место проведения акции только Трафальгарской площадью. В противном случае протестующих ждет задержание.По итогам двух дней было задержано почти 500 человек в основном за нарушение общественного порядка.