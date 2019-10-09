В ночь на 8 октября на объектах экотехнопарка Шиес произошел ряд инцидентов, которые можно назвать серией скоординированных нападений. Делом занялись правоохранительные органы.

В ночь на 8 октября на объектах экотехнопарка "Шиес" произошел ряд инцидентов, которые можно назвать серией скоординированных нападений. Делом занялись правоохранительные органы.Около часа ночи 8 октября охрана экотехнопарка на станции Шиес заметила пламя, охватившее сложенный на краю территории брус. На место выдвинулась группа быстрого реагирования. Пламя удалось оперативно потушить, что позволило избежать серьезных материальных потерь.Последствия могли быть куда плачевнее, ведь при осмотре места пожара сотрудники охраны заметили, что сам брус был обильно смочен жидкостью с сильным запахом дизельного топлива и моторного масла. Версия поджога напрашивается сама собой, передает . Также сообщается о следах поджигателей, которые теряются в близлежащем лесу.Злоумышленники, судя по всему, тщательно готовились к нападению и изучили "слепые зоны" камер круглосуточной онлайн-трансляции. Записи с других камер, установленных по периметру территории и также круглосуточно фиксирующих происходящее на площадке, были переданы сотрудникам правоохранительных органов.В ту же ночь нападению подвергся информационный центр "Технопарка" в поселке Яренск. "Ближе к утру, если точно, то в 3:40, неизвестные сломали рольставни, повредили замки, разбили окно. Потом они отбежали и кидали камнями издалека", – рассказал охранник. До этого злоумышленники забрались на крышу и сняли четыре установленные по периметру здания камеры наблюдения.На это неизвестные погромщики не остановились. "Также они сорвали вывеску и повредили каркас, на который она крепилась. У нас есть такой географический указатель – так они залезли на столб и оторвали все названия, связанные с Архангельской областью. Остались только названия с республики Коми – Сыктывкар и Мадмас", – отметил сотрудник охраны.Произошедшим занялось УВД. Сообщается, что сотрудники полиции получили записи с камер, которые хранились на удаленном сервере.Целями обоих атак стали объекты компании "Технопарк". То, каким образом происходили нападения, может указывать на специфическую подготовку исполнителей. Обращает на себя внимание и скоординированность инцидентов по времени. Все эти факторы могут говорить о том, что эти две акции связаны между собой.Это, в свою очередь, сигнализирует о существовании некоей силы, активно участвующей в противостоянии вокруг Шиеса. Напомним, что произошедшее – не первые нападения на людей и объекты экотехнопарка. В январе 2019 года неустановленные лица спилили опоры линии электропередач, идущие к площадке компании от поселка Урдома. А до этого кто-то из ружья обстрелял бензовоз, доставляющий топливо строительной технике экотехнопарка. В мае сторонник проекта Сергей Литвинов, старавшийся наладить диалог экоактивистов со строителями, лишился дома – его уничтожил пожар.В СМИ заметили закономерность – чем больше местные жители настроены на диалог, тем жестче действуют таинственные нарушители. Это заставляет задуматься о том, что кто-то пытается не дать населению задуматься о тех плюсах, которые принесут в регион инвестиции, и всеми силами противится ограничить диалог людей со строителями.Так, незадолго до последних нападений у местных жителей стал расти интерес к проекту экотехнопарка. Все благодаря программе доступной медпомощи для жителей Ленского района – ее запустили местные власти и правительство Москвы, а "Технопарк" поддержал. Возможно, что нападения были призваны спровоцировать охрану на жесткие действия, которые бы настроили людей против них. Если это так, то провокация не удалась – теперь в произошедшем разбирается полиция.