Тольятинский блогер Илья Губарев, известный как Бомбер, угостил неизвестного мужчину бутылкой водки, после чего последний скончался. Инцидент произошел в субботу, 5 октября, в поселке Подстепки на крыльце одного из местных магазинов.

Тольятинский блогер Илья Губарев, известный как Бомбер, угостил неизвестного мужчину бутылкой водки, после чего тот скончался. Инцидент произошел в субботу, 5 октября, в поселке Подстепки на крыльце одного из местных магазинов.Момент того, как мужчина выпивает водку, запечатлен на видео. Кадры вызвали неоднозначную реакцию пользователей Сети, поскольку многие считают, что человек скончался именно из-за жестокого пранка.Как сообщает "Комсомольская правда", ссылаясь на слова очевидцев, мужчина выпил водку залпом из горла. Это случилось около 18:00, а уже в 22:00 человека нашли мертвым.Пострадавшим оказался бывший директор местной школы Николай Колчанов. По его внешнему виду можно предположить, что человек является бомжом, но в действительности это не так. Знакомые, которые знали мужчину, утверждают, что в какой-то момент Колчанов стал алкоголиком. У экс-директора местной школы остались трое сыновей и дочь.Знакомая умершего утверждает, что один из детей Николая, его сын, намерен дать ход ситуации, запечатленной на видео. Он планирует обратиться в правоохранительные органы и надеется, что те найдут доказательства причастности блогера к смерти отца.