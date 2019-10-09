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<a href="https://33live.ru/novosti/09-10-2019-erdogan-obyavil-o-nachale-voennoj-operacii-v-sirii.html" target="_blank">Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии</a> - Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о начале военной операции на севере Сирии. Кампания носит название Родник мира. По словам турецких властей, она направлена на создание безопасной ..