31-летняя Эшли Грэм является самой известной и востребованной plus-size моделью. Женщина постоянно демонстрирует свои габаритные формы, пропагандируя бодипозитив.

31-летняя Эшли Грэм является самой известной и востребованной plus-size моделью. Женщина постоянно демонстрирует свои габаритные формы, пропагандируя бодипозитив.Сейчас Эшли находится в положении, поэтому из-за беременности ее живот стал еще больше. Но, судя по всему, Грэм это только радует, и она с радостью демонстрирует новые растяжки и складки.Так, накануне она опубликовала очередной ролик на своей личной странице в социальной сети Instagram. На записи она запечатлела себя с нижнего ракурса в абсолютно обнаженном виде."Становлюсь все больше и больше и стараюсь восхищаться своим новым телом каждый день. Это – долгий путь, и я благодарна всем вокруг за поддержку", – подписала пост модель.Отметим, что несмотря на интересное положение, Эшли продолжает активно заниматься фитнесом и йогой. Также она не посмела отказаться от откровенных нарядов и туфлей на высоких каблуках.Конечно, сложно представить, сколько сейчас весит Грэм. Ведь до беременности ее весы показывали отметку в 91 килограмм. И это при росте 175 сантиметров!К слову, отцом будущего ребенка модели является ее законный супруг – кинопродюсер и режиссер Джастин Эрвин. Он обожает пышные формы своей возлюбленной, будучи приверженцем идей движения "Здоровье при любом размере".