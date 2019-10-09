В среду, 9 октября, неизвестный произвел несколько выстрелов из автоматического оружия в немецком городе Галле, после чего скрылся. По предварительным данным, в результате погибли два ..

В среду, 9 октября, неизвестный произвел несколько выстрелов из автоматического оружия в немецком городе Галле, после чего скрылся. По предварительным данным, в результате погибли два человека.Как сообщает , стрельба произошла рядом с синагогой. Злоумышленник также бросил гранату на территорию еврейского кладбища. Местная полиция просит жителей оставаться в своих домах и избегать района, где случилось ЧП.