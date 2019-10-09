История с ядами, настоящим заговором и русскоязычными участниками. В США разворачивается скандал с отравлением населения, корни которого уходят в 60-е годы прошлого века. Источником опасности для жителей стала вода, ответственность возлагают на военных. Ярким примером стала история русскоязычной церкви, расположенной вблизи одной из военных баз в Калифорнии.

История с ядами, настоящим заговором и русскоязычными участниками. В США разворачивается скандал с отравлением населения, корни которого уходят в 60-е годы прошлого века. Источником опасности для жителей стала вода, ответственность возлагают на военных. Ярким примером стала история русскоязычной церкви, расположенной вблизи одной из военных баз в Калифорнии.Славянская миссионерская церковь "Вифания", Сокраменто. Богослужения исключительно на русском языке. Каждое воскресенье сотни прихожан выстраиваются в очередь, чтобы наполнить бутылки святой водой из колодца, расположенного на территории церкви. Все бесплатно и, как выяснилось, опасно для жизни. Причина в бывшей базе военно-воздушных сил США, расположенной в тридцати минутах езды от церкви.Руководство церкви было уверено, что вода из их колодца – чистейшая в Сакраменто. Но результаты тестов показали, что вода содержала токсичные химические вещества из противопожарной пены, которая использовалась в течение десятилетий на базе ВВС США, расположенной по соседству.Речь идет о фторсодержащих поверхностно-активных веществах, коротко ФПАВ. Это поверхностно-активные вещества углеводородного типа, у которых атомы водорода частично или полностью замещены атомами фтора. Устойчивы к сильным кислотам и концентрированным щелочам. Термостойки: некоторые не разлагаются даже при температуре выше 150 градусов.Влияние на человека оказывают значимое: бьет практически по всем внутренним органам, но первыми под удар попадают желудочно-кишечный тракт и почки. Также идет снижение иммунитета, нарушение гормонального фона, но это не самое страшное."Фтористые поверхностно-активные вещества, содержащиеся в пожарных пенах, оказывает мутагенное действие. То есть провоцирует мутацию на уровне клеток, ДНК, что может способствовать возникновению онкологии. Они очень долго вымываются, очень плохо разлагаются в воде и почве, очищать от них очень трудно", — поясняет врач онколог-фитотерапевт Владимир Филимонов.В США их окрестили вечными химикатами: они имеют свойство накапливаться как в организме человека, так и животных. Содержание этих веществ в воде только в некоторых городах Калифорнии превышено в 60 раз. К примеру, при норме содержания 13 частей на триллион, в воде города Кэмп-Пендлтон их содержится 820. И именно в связи с употреблением загрязненной химикатами воды, по данным американских медиков, более 15 000 американцев ежегодно зарабатывают себе онкологию. И основную вину за попадание фторсодержащих поверхностно-активных веществ в питьевую воду сегодня возлагают именно на американских военных.История использования Пентагоном химикатов ФПАВ длиною в 50 лет. ВМС сотрудничали с химзаводами по разработке эффективной противопожарной пены. Патент был получен в 1966 году. Со следующего года военные начали использовать противопожарную пену с фторсодержащими поверхностно-активными веществами. В 1974 появились первые сообщения о влиянии химиката на окружающую среду. Год спустя стало известно о том, что он накапливается в организме человека. Но поэтапный отказ от такой пены начали лишь в 2015 году.Ученые полагают, что использование противопожарной пены на американских базах, к примеру, во время учений, привело к проникновению химиката в грунтовые воды. На сегодня в США количество военных объектов, на которых обнаружено загрязнение, достигло 297. Но, как отмечают в Пентагоне, проверка проведена не на всех базах. При этом, исследование воды в городских и локальных системах водоснабжения показывает высокий уровень загрязнения химикатом именно вблизи военных баз. В зоне риска по самым скромным подсчетам около ста миллионов американцев."Это очередной показатель безответственности американских военных. И они демонстрируют его на всех своих объектах. В том числе, и в мире. Особенно это было видно в Ираке. Они разбрасывались химикатами повсюду. И десятки тысяч иракцев умирали от рака", — рассказывает бывший сотрудник подразделения психологических операций армии США Скотт Беннетт.Впрочем, при таких обстоятельствах речь идет не только об иракцах. На сегодняшний день американские базы расположены практически на всех континентах. Причем укомплектовывают их все той же противопожарной пеной, которая использовалась в Штатах. Пентагону очистка вод только на территории баз на американской земле обойдется в 2 миллиарда долларов. И это без многомиллионных исков, которые с большей долей вероятности будут поданы от пострадавших граждан.