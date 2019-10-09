Johnson & Johnson выплатит 8 миллиардов долларов в качестве компенсации мужчине, который пострадал в результате приема нейролептического препарата. Компания не предупредила его и других потребителей о нежелательном побочном эффекте. Соответствующее решение принял суд присяжных в Филадельфии.

Johnson & Johnson выплатит 8 миллиардов долларов в качестве компенсации мужчине, который пострадал в результате приема нейролептического препарата. Компания не предупредила его и других потребителей о нежелательном побочном эффекте. Соответствующее решение принял суд присяжных в Филадельфии.Как сообщает Reuters, это один из тысяч исков, поданных в суды Пенсильвании из-за побочных эффектов препарата "Риспердал". Остальные пока не рассмотрены судом.26-летний Николас Мюррей сообщил в своей исковой жалобе, что употреблял лекарство по предписанию врачей. Препарат предназначен для предотвращения приступов шизофрении, а также биполярного расстройства. Однако у лекарства оказался побочный эффект — гинекомастия, которая увеличивает молочные железы у мужчин. "Риспердал" Мюррей употреблял с 2003 года.Ранее мужчина уже судился с компанией из-за этого же препарата. По словам истца, в результате приема лекарства его грудь выросла уже в возрасте 10 лет. В 2015 году Мюррею по аналогичному делу присудили 1,75 миллиона долларов, но спустя два года апелляционный суд сократил компенсацию до 680 тысяч.