Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко объявил о том, что в скором времени завершит свою спортивную карьеру. В честь этого у него состоится прощальное турне, в рамках которого он проведет три поединка.

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко объявил о том, что в скором времени завершит свою спортивную карьеру. В честь этого у него состоится прощальное турне, в рамках которого он проведет три поединка.По одному бою Последний Император проведет в Японии, Европе и Москве, о чем он и сообщил. "Я уже думаю об уходе, все-таки возраст. Слава богу, я чувствую себя хорошо, но понимаю, что пора уходить., — признается Емельяненко, которого цитирует ТАСС. – Я пообщался с президентом Bellator Скотом Кокером, и мы пришли к выводу, что пора уже сделать турне, которое и завершит мою карьеру".Ранее стало известно, что в первом из намеченных боев 43-летний россиянин подерется с американцем Куинтоном Джексоном. Поединок намечен на 29 декабря и состоится в японском городе Сайтама.