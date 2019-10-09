В чемпионате Саудовской Аравии во время матча второго тура между командами Аль-Фатех и Аль-Наср произошел курьезный момент. В одном из моментов встречи главный арбитр матча собирался применить VAR, но не смог из-за того, что система была выключена из розетки.

В чемпионате Саудовской Аравии во время матча второго тура между командами "Аль-Фатех" и "Аль-Наср" произошел курьезный момент. В одном из моментов встречи главный арбитр матча собирался применить VAR, но не смог из-за того, что система была выключена из розетки.Как оказалось, система видео-повторов была выключена одним из сотрудников местного стадиона, сообщает Спортбокс.Ru. Вместо VAR этот самый рабочий решил включить зарядку для своего разряженного мобильного телефона.Встреча завершилась победой "Аль-Наср" со счетом 1:0.