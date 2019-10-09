Перегрузка электропроводки - в Управлении МЧС назвали предварительную версию причины пожара

Перегрузка электропроводки. В Управлении МЧС назвали предварительную версию причины Какая помощь необходима?Это всё, что осталось от дома многодетной семьи. Без крыши над головой - 21 человек. В семье Шевчик - 14 детей. На момент пожара - а он начался на втором этаже - все были внизу. Выбегали босиком, рассказывает многодетная мать Лилия Шевчик, - когда падал потолок.Лилия Шевчик, многодетная мать: "Чувствуют запах. Стали смотреть по комнатам. Открывают мальчиковую комнату, смотрят с потолка капает прямо на матрас. И занавески, все тут горит."В семье никто не курит. Скорее всего, причина возгорания - перегрузка электропроводки или короткое замыкание. В доме деревянные перекрытия, и площадь - почти 400 квадратных метров. Восстановлению не подлежит.Анастасия Сахарова: "Возгорание произошло около двух часов дня. Как говорят жильцы, через полчаса приехала пожарная машина. Но пожар удалось потушить только к восьми вечера - из-за большого количества пластика и пенопласта. Дом сгорел практически полностью. Удалось вынести только пару курток и стиральную машину."Главное - все живы. И сохранились документы - сыновья Лилии Шевчик обнаружили их на пепелище уже во время визита "Вестей". Департамент соцзащиты обещал оказать первую помощь - почти 250 тысяч рублей. А разместиться погорельцы могут временно в общежитии. Администрация района предоставила семье несколько комнат. Спасатели обращают внимание на один факт: в сентябре семье предлагали установить противопожарную систему, но люди отказались.Александр Авсеенок, заместитель главы администрации Суздальского района по жизнеобеспечению: "Мы выяснили, случайно, что электричество было отключено, за неуплату, 17 июля, в энергосетевой компании. Они подключили самостоятельно. Информации у нас об этом не было, что они должны за энергию, иначе бы какая-то помощь была оказана."Из хозяйства остались только гараж, сарай и курица с цыплятами. Все остальное сгорело. Сейчас из-за стресса семья Шевчик даже не может понять, какие вещи им нужны на первое время. Но помощь необходима любая.Лилия Шевчик, многодетная мать: "В таком состоянии я даже не знаю.. Ну просто с нуля жизнь начинается.... У нас везде дома был порядок. Мы понимали - это там, это там. У детей нужды не было ни в чем."Пока многодетная семья живет у друзей. Но в администрации Суздальского района пообещали: готовы помочь со строительством нового дома.Анастасия Сахарова, Илья Хлудов. "Вести-Владимир"Для желающих помочь: номер карты СБЕРБАНК - 63900210 9008871586 ЛИЛИЯ БОРИСОВНАТел.: 8-903-645-05-38