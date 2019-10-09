Певица Наталья Ионова-Чистякова, более известная как Глюкоза, опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram новый пост. Фотография сильно впечатлила фолловеров звезды.

Певица Наталья Ионова-Чистякова, более известная как Глюкоза, опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram новый пост. Фотография сильно впечатлила фолловеров звезды.На снимке артистка запечатлена в крайне необычной позе. Она стоит на руках вверх ногамина коврике для йоги."Утро – лучшее время, чтобы остаться наедине с собой и услышать песню своей души! Я вот всегда слушаю свою и тянусь в высь изо всех сил", – подписала пост исполнительница.Подписчики были приятно удивлены навыкам знаменитости. Никто и не мог подумать, что Глюкоза имеет настолько хорошо развитую физическую форму, сообщает ."За это можно уважать, достойное фото!", "Йога – это круто, гармония души и тела!", "Вау!", "Супер", "Круто!", "Ничего себе! Какая же вы атлетичная", "Ого-го, как здорово ты умеешь!", "Какая вы умничка!", – не переставали восхищаться удивленные пользователи Сети."Спортсменка, комсомолка и просто красавица!", – отметил обожатель.Напомним, уже несколько месяцев в СМИ активно пишут о разводе Глюкозы с ее супругом – бизнесменом Александром Чистяковым. Но подтверждения этим слухам до сих пор не нашлось. Как писали ранее , сами влюбленные лишь смеются над необоснованными доводами.