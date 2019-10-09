В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сыграно еще две встречи. Лос-Анджелес Кингз в гостях был сильнее Калгари Флеймз 4:3. В составе победителей отличился Илья Ковальчук, на счету которого гол и две результативных передачи.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сыграно еще две встречи. "Лос-Анджелес Кингз" в гостях был сильнее "Калгари Флеймз" 4:3. В составе победителей отличился Илья Ковальчук, на счету которого гол и две результативных передачи."Кингз" вышли вперед на третьей минуте, посла гола Тэйлора Таффоли. Которому помог отличиться Илья Ковальчук. На 23 минуте Илья забросил свою первую в сезоне шайбу, а его команда повела с разницей в три шайбы. Но "огоньки" не смирились с поражением. Более того, хоккеисты "Калгари" смогли отыграть три гола. Основное время завершилось вничью 3:3, и соперникам пришлось продолжить выявление победителя. Дополнительный период продлился 50 секунд. Именно столько времени понадобилось защитнику "Лос-Анджелеса" Дрю Даути для реализации численного преимущества. Ковальчук снова выступил в роли ассистента."Нэшвилл Предаторз" обыграл дома "Сан-Хосе Шаркс" с результатом 5:2. Это поражение стало четвертым для "акул" в текущем сезоне.