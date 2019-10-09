Фигурист Евгений Плющенко прокатился по Риму. Компанию фигуристу составил шестилетний сын Саша и жена Яна Рудковская.

Фигурист Евгений Плющенко прокатился по Риму.Компанию фигуристу составил шестилетний сын Саша и жена Яна Рудковская.Видео с поездки Евгений опубликовал в личном "Инстаграм". Вкадре он и его наследник едут в карете с открытым верхом. Рядом с экипажем бегутжурналисты с камерами и микрофонами, сзади следуют две полицейские машины.Евгений Плющенко кажется очень довольным. Фигурист рассуждает,мол, хорошо бы купить лошадей и сани. "Будет классно, по нашим полям каквыскочим на лошадках", – делится мечтами спортсмен с женой.Из мира фантазий Плющенко вырвала узнавшая егосоотечественница. "Господин Плющенко, вы прекрасны!" – закричала прохожая ипобежала за каретой.Назойливая поклонница принялась снимать знаменитое семействона камеру мобильного. Евгению Плющенко ничего не оставалось, кроме как нацепитьдежурную улыбку и позировать.Напомним, привез в Италию свое новое шоу нальду "Opera on ice". Фигурист отвел для сына одну из главных ролей впостановке. Шестилетний Саша отлично справляется со своей задачей.В Риме фигуриста и отпрыска сопровождает Яна Рудковская.пользуясь случаем, устроил супруге сюрприз: поцеловал избранницуна балконе номера, где ранее снималась в фильме "Римские каникулы" сама ОдриХепберн.