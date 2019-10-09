Фигурист Евгений Плющенко прокатился по Риму.
Компанию фигуристу составил шестилетний сын Саша и жена Яна Рудковская.
Фигурист Евгений Плющенко прокатился по Риму.
Компанию фигуристу составил шестилетний сын Саша и жена Яна Рудковская.
Видео с поездки Евгений опубликовал в личном "Инстаграм". В
кадре он и его наследник едут в карете с открытым верхом. Рядом с экипажем бегут
журналисты с камерами и микрофонами, сзади следуют две полицейские машины.
Евгений Плющенко кажется очень довольным. Фигурист рассуждает,
мол, хорошо бы купить лошадей и сани. "Будет классно, по нашим полям как
выскочим на лошадках", – делится мечтами спортсмен с женой.
Из мира фантазий Плющенко вырвала узнавшая его
соотечественница. "Господин Плющенко, вы прекрасны!" – закричала прохожая и
побежала за каретой.
Назойливая поклонница принялась снимать знаменитое семейство
на камеру мобильного. Евгению Плющенко ничего не оставалось, кроме как нацепить
дежурную улыбку и позировать.
Напомним, привез в Италию свое новое шоу на
льду "Opera on ice". Фигурист отвел для сына одну из главных ролей в
постановке. Шестилетний Саша отлично справляется со своей задачей.
В Риме фигуриста и отпрыска сопровождает Яна Рудковская.
пользуясь случаем, устроил супруге сюрприз: поцеловал избранницу
на балконе номера, где ранее снималась в фильме "Римские каникулы" сама Одри
Хепберн.