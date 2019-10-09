Сумку с почти 60 тысячами долларов отобрали вооруженные налетчики у клиента банка на юго-востоке Москвы.

Сумку с почти 60 тысячами долларов отобрали вооруженные налетчики у клиента банка на юго-востоке Москвы, сообщили в столичном главке МВД.Нападение было совершено в среду днем на выходе из банка в доме №27 по улице Генерала Кузнецова. Четверо злоумышленников в масках атаковали мужчин примерно в 10 метрах от кредитного учреждения, когда они приближались к автомобилю.Сумка с деньгами — а внутри находилось около 60 тысяч долларов — быстро перекочевала в руки преступников, тогда как прежние владельцы оказались на земле в бессознательном состоянии. По некоторым данным, налетчики нанесли им удары топором по голове.С места нападения злоумышленники скрылись на автомобиле Dodge. Задержать их пока не удалось. В городе введен план "Перехват".О состоянии пострадавших ничего не сообщается.