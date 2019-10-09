В аэропорту американского города Денвер произошла драка между пилотом стюардессой. Инцидент случился у входа в самолет. На обнародованных кадрах 36-летний пилот плюнул в лицо 29-летней ..

В аэропорту американского города Денвер произошла драка между пилотом стюардессой. Инцидент случился у входа в самолет.На обнародованных кадрах 36-летний пилот плюнул в лицо 29-летней стюардессе, в ответ на что женщина отвесила ему пощечину. После этого обозленный мужчина набросился на оппонентку с кулаками. Позже выяснилось, что участники конфликта приходились друг другу любовниками. Дебоширов арестовали за нарушение общественного порядка, пишет .