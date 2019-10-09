Украинское руководство предостерегли от встречи нормандской четверки в ближайшее время. По мнению астролога Влада Росса, переговоры по урегулированию в Донбассе нельзя проводить с 12 по 18 октября. В противном случае можно столкнуться с серьезными проблемами.
Украинское руководство предостерегли от встречи нормандской четверки в ближайшее время. По мнению астролога Влада Росса, переговоры по урегулированию в Донбассе нельзя проводить с 12 по 18 октября. В противном случае можно столкнуться с серьезными проблемами.
Середина октября – неблагоприятное время с астрологической
точки зрения, уверен Росс. "3 октября Меркурий войдет в знак Скорпиона, где
будет оставаться до конца месяца, и потому октябрь станет худшим временем для
сделок", – сказал эксперт в интервью изданию "Главред".
Он призвал украинское руководство не идти напролом, а
переждать неблагоприятное время. В противном случае можно произойти трагедия,
полагает Росс.
Новость дополняется.