Украинское руководство предостерегли от встречи нормандской четверки в ближайшее время. По мнению астролога Влада Росса, переговоры по урегулированию в Донбассе нельзя проводить с 12 по 18 октября. В противном случае можно столкнуться с серьезными проблемами.

Украинское руководство предостерегли от встречи нормандской четверки в ближайшее время. По мнению астролога Влада Росса, переговоры по урегулированию в Донбассе нельзя проводить с 12 по 18 октября. В противном случае можно столкнуться с серьезными проблемами.Середина октября – неблагоприятное время с астрологическойточки зрения, уверен Росс. "3 октября Меркурий войдет в знак Скорпиона, гдебудет оставаться до конца месяца, и потому октябрь станет худшим временем длясделок", – сказал эксперт в интервью изданию "Главред".Он призвал украинское руководство не идти напролом, апереждать неблагоприятное время. В противном случае можно произойти трагедия,полагает Росс.Новость дополняется.