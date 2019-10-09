Необходим хороший гаджет и…

Век современных технологий ускоряет рабочие процессы и упрощает нашу жизнь. К примеру, еще несколько лет назад на открытие своего дела уходили недели и даже месяцы. А сегодня, чтобы успешно вести свой бизнес и заниматься любимым делом, необходим хороший гаджет и... всего несколько минут!За три минуты владелец бизнеса может успеть:1. Самостоятельно обслужить клиента, встав за кассу.Очень полезно не отрываться от клиента, чувствовать своего потребителя, общаться с ним. Ведь вы работаете для людей и делаете их жизнь лучше. Поэтому личное общение с клиентами, понимание их желаний в режиме «здесь и сейчас» пойдет вашему бизнесу только на пользу.2. Провести переговоры по телефону и согласовать сделку.Чтобы отправить клиенту коммерческое предложение или типовой договор, еще несколько лет назад требовалось ехать через весь город, тратить время на курьера или проводить часы в очередях на почте. Интернет-технологии, факсы и электронная подпись упростили жизнь. Чтобы подписать документ, достаточно иметь цифровой ключ. Остальное время можно потратить на более важные дела.3. Составить типовой договор и отправить его партнеру.Возможность общаться и передавать друг другу документы за считанные секунды, вне зависимости от расстояния – это благо. Не стоит тратить время на условности и поклоны. Если вы в бизнесе, то должны знать, что время = деньги.4. Получить консультацию в канале WhatsApp «Сбербанк для бизнеса».Если что-то не получилось или вы сомневаетесь, не бросайтесь в омут с головой. Проще не совершать ошибок, чем потом исправлять последствия необдуманных решений. Не бойтесь обращаться за советом к специалистам. Особенно, если эти советы бесплатны, что в современном мире редкость. Например, вы можете по любым бизнес-вопросам проконсультироваться с менеджерами «Сбербанк для бизнеса» в канале WhatsApp.5. Получить решение по кредиту для вашего бизнеса.Скорость совершения сделок, скорость оформления документов, скорость продаж, поставок и расчетов... Именно скорость отличает успешного бизнесмена от того, кто еще живет "в прошлом веке" и безуспешно пытается строить бизнес по старинке. Мир меняется, и мы вместе с ним. Чтобы быстро докупить закончившийся товар, расплатиться с поставщиком, закупить новое оборудование или открыть новые рабочие места для сотрудников, оформите быстрый кредит на развитие бизнеса через мобильный банк «Сбербанк Бизнес Онлайн» и получите ответ от банка по вашей заявке в течение 3 минут. После одобрения кредита деньги просто поступят на ваш счет, ходить в отделение банка и тратить свое время не придется.Как это работает?Если хотите за максимально короткий срок оформить кредит и получить деньги для своихбизнес-процессов, просто заполните заявку и укажите цель, например, «развитие бизнеса».Банк предложит вам несколько вариантов кредитования - выберите свой.Загрузите все требуемые документы: вам могут понадобиться учредительные документывашей компании, финансовая отчетность и документы на залоговое имущество, если кредитпредусматривает залог.Дают ли кредит молодым компаниям?Если вы совсем недавно открыли свой бизнес, скорее всего, вам придется обратиться зазаемными средствами за начальным капиталом. Быстрый кредит от Сбербанка доступен длямолодых компаний, ведущих свою деятельность от трех месяцев и еще не сформировавшихсвою кредитную историю. Просто отправьте заявку. Ответ вы получите в течение трех минутпо телефону или на электронную почту.Можно ли закрыть кредит досрочно?Если у вас появились свободные средства, вы всегда можете закрыть кредитную линию,однако некоторые программы предполагают комиссию за досрочное погашение.Кредиты - только для клиентов?Если вы не являетесь клиентом Сбербанка, вы сможете зарегистрироваться в онлайн-кабинете и также быстро отправить заявку, заполнив две небольшие таблички с информацией о своей компании. Все, что останется, – подождать 3 минут и получить деньги!