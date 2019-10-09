Состояние и художественная ценность музейных диорам стали темой для обсуждения на федеральном уровне. Участие в нем приняли и владимирские музейщики.

Музейные диорамы - какое будущее их ждет? Их состояние и художественная ценность стали темой для обсуждения на федеральном уровне. Большое совещание состоялось в историко-мемориальном музея "Пресня". Участие в нем приняли и владимирские музейщики. В Золотых воротах размещена знаменитая диорама "Штурм Владимира войском хана Батыя". Кто создал диораму и вписывается ли она в современность?"Героическое сопротивление врагу оказали владимирцы. Неприступной крепостью встали на пути врага Золотые ворота."Группа московских школьников впервые во Владимире. Погружение в раннюю средневековую Русь начали с Золотых ворот. С диорамы "Штурм Владимира войском хана Батыя 7 февраля 1238 года".Яков Левен, ученик 8 класса, г. Москва: "На самом деле, очень хорошо. Мне понравилось. Даже в Москве, наверное, такое не везде есть.-Знали, что во Владимире есть Золотые ворота?- На самом деле, нет! Только сейчас, в процессе, узнаю.- Интересно?- Да, очень интересно!"Увидеть сражение почти восьмивековой давности в деталях. На время почувствовать себя героическим защитником Владимира. Это круче любого 3D, признают продвинутые школьники.Яков Левен, ученик 8 класса, г. Москва: "Нет смысла, когда вот такое тут, перед тобой!"Автор диорамы - знаменитый московский художник Ефим Дешалыт. Для этой баталии им изготовлено свыше двухсот миниатюрных скульптур. Каждая в точности восстанавливает облик средневекового жителя Владимира и их врагов - ханских завоевателей. Штурм происходит на фоне древнего города. Мастер написал и огромное фоновое полотно. Свет, музыка тоже придуманы им. Диорама появилась в 1972 году по инициативе директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника Алисы Аксеновой. Подобную экспозицию, также изготовленную Дешалытом, она увидела в Рязани. Несмотря на, то что у него было много заказов, художник согласился сделать диораму в Золотых воротах. Подкупил тот факт, что он сооружал экспозицию непосредственно в том месте, где происходило событие, вспоминают музейщики.Олег Гуреев, зам. генерального директора по науке Владимиро-Суздальского музея-заповедника: "Она очень отличалась по подготовке от других диорам. Если в других диорамах текст часто придумывал сам Ефим Дешалыт, то нашу диораму - это было совместное творчество, и текст диорамы сверялся несколько раз, но автором ее принято считать Лию Романовну Горелик. Нашего известного экспозиционера, зав. отделом истории ВСМЗ."Через 2 года диорама в Золотых воротах отметит полувековой юбилей, а ее создателю в следующем году исполняется 100 лет со дня рождения. Народный художник России Ефим Дешалыт создал нескольких десятков панорамных экспозиций. В том числе на Красной Пресне, Бои за Багратионовы флеши, Победа под Москвой, Оборона Севастополя и многие другие. Большинство из них требуют реставрации, в том числе и во Владимире. У многих нет статуса памятника искусства.Олег Гуреев, зам. генерального директора по науке Владимиро-Суздальского музея-заповедника: "Вот эта тема объединяет многие музеи. В прошлом году при Совете музеев России была организована специальная секция "Музеев - хранителей диорам и панорам."Сейчас музей готовит документы для вступления в эту секцию. Членство в ней как охранная грамота для уникальной экспозиции. У прежнего руководителя музея - заповедника была идея закрыть диораму, якобы она морально устарела. К счастью, время расставило все по своим местам.Вера Куликова, Максим Котов. "Вести-Владимир"