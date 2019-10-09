Каждая деревня самобытна, или с
богатой
историей, или с известными уроженцами, или со своими традициями и устоями.
В областной филармонии сегодня назвали победителей конкурса "Самая красивая деревня Владимирской области". Он проводится по инициативе регионального совета сторонников партии "Единая Россия".
Конкурс
на самую
красивую
деревню
бьет все рекорды.
Самое большое количество участников - 97. Самая продолжительная церемония награждения более 3 часов, рекордное количество номинаций - более 30. Да и сам конкурс - уже
пятый, юбилейный!
Вячеслав Картухин, председатель оргкомитета конкурса "Самая красивая деревня Владимирской области": "
Конкурс проходил очень насыщено, практически в каждой деревне членов жюри встречали песнями и плясками, старались показать, какие их населенные пункты красивые".
Из такого количества участников сложно выбрать самого достойного. Жюри побывало в каждом населенном пункте, а в некоторых - несколько раз. Каждая деревня самобытна, или с
богатой
историей, или с известными уроженцами, или со своими традициями и устоями, но все их объединяет
любовь жителей к своей малой родине.
Айтуган Текегалиев, региональный координатор проекта партии "Единая Россия" "Российское село": "
По-человечески зацепила душевная теплота, с которой жители представляли свой населенный пункт".
Владимир Киселев, председатель Законодательного собрания Владимирской области: "
Мы продолжаем те традиции самоорганизации и инициативы граждан, которые жили и продолжают жить на нашей российской, русской деревне. Вот та, наверное, русская душа, которая живет в каждом населенном пункте, она как раз сегодня здесь представлена".
Кстати, призовой фонд конкурса тоже рекордный - миллион рублей.
Поэтому в
этом году призы получат все участники.
На церемонию
конкурсанты приехали не с пустыми руками, преподнесли
членам жюри собственно выращенные фрукты и овощи.
П
резент
получил даже
департамент дорожного строительства. Жители деревни Пустой Ярославль преподнесли чиновникам банку
местной
грязи. Напомним, эта деревня прославилась
на федеральном канале как столица российского бездорожья. За свою настойчивость селяне победили в номинации "самая напористая деревня". А гран-при конкурса и приз 150 тысяч рублей
завоевало село -
Усолье
Камешковского района, как отмечают жюри,
это село уже неоднократно участвовало в конкурсе, занимало призовые места и
с каждым годом становилось все краше.
Нина Герасимова, председатель комитета территориального общественного самоуправления с.Усолье: "
Мы старалась улучшить жизнь наших селян, мы старались - строили социальные объекты, для того, чтобы жизнь в нашем селе была более комфортной.
Я благодарю всех селян в первую очередь, что мы дружно сумели достичь этой высокой награды".
В Усолье гостям рады. Жители покажут не только местные красоты, но и расскажут историю
самой любимой русской зимней обуви. Здесь открыли
единственный в регионе
.
Екатерина Таманова, Александр Чернышев, «Вести-Владимир»