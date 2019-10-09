Каждая деревня самобытна, или с богатой историей, или с известными уроженцами, или со своими традициями и устоями.

В областной филармонии сегодня назвали победителей конкурса "Самая красивая деревня Владимирской области". Он проводится по инициативе регионального совета сторонников партии "Единая Россия".Конкурсна самуюкрасивуюдеревнюбьет все рекорды.Самое большое количество участников - 97. Самая продолжительная церемония награждения более 3 часов, рекордное количество номинаций - более 30. Да и сам конкурс - ужепятый, юбилейный!Вячеслав Картухин, председатель оргкомитета конкурса "Самая красивая деревня Владимирской области": "Конкурс проходил очень насыщено, практически в каждой деревне членов жюри встречали песнями и плясками, старались показать, какие их населенные пункты красивые".Из такого количества участников сложно выбрать самого достойного. Жюри побывало в каждом населенном пункте, а в некоторых - несколько раз. Каждая деревня самобытна, или сбогатойисторией, или с известными уроженцами, или со своими традициями и устоями, но все их объединяетлюбовь жителей к своей малой родине.Айтуган Текегалиев, региональный координатор проекта партии "Единая Россия" "Российское село": "По-человечески зацепила душевная теплота, с которой жители представляли свой населенный пункт".Владимир Киселев, председатель Законодательного собрания Владимирской области: "Мы продолжаем те традиции самоорганизации и инициативы граждан, которые жили и продолжают жить на нашей российской, русской деревне. Вот та, наверное, русская душа, которая живет в каждом населенном пункте, она как раз сегодня здесь представлена".Кстати, призовой фонд конкурса тоже рекордный - миллион рублей.Поэтому вэтом году призы получат все участники.На церемониюконкурсанты приехали не с пустыми руками, преподнесличленам жюри собственно выращенные фрукты и овощи.резентполучил дажедепартамент дорожного строительства. Жители деревни Пустой Ярославль преподнесли чиновникам банкуместнойгрязи. Напомним, эта деревня прославиласьна федеральном канале как столица российского бездорожья. За свою настойчивость селяне победили в номинации "самая напористая деревня". А гран-при конкурса и приз 150 тысяч рублейзавоевало село -УсольеКамешковского района, как отмечают жюри,это село уже неоднократно участвовало в конкурсе, занимало призовые места ис каждым годом становилось все краше.Нина Герасимова, председатель комитета территориального общественного самоуправления с.Усолье: "Мы старалась улучшить жизнь наших селян, мы старались - строили социальные объекты, для того, чтобы жизнь в нашем селе была более комфортной.Я благодарю всех селян в первую очередь, что мы дружно сумели достичь этой высокой награды".В Усолье гостям рады. Жители покажут не только местные красоты, но и расскажут историюсамой любимой русской зимней обуви. Здесь открылиединственный в регионеЕкатерина Таманова, Александр Чернышев, «Вести-Владимир»