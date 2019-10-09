Костромская область вошла в пятёрку лидеров по прямым иностранным инвестициям среди регионов ЦФО

Костромская область заняла пятую позицию среди регионов центральной России по прямым инвестициям, сообщает «Российская газета». Регионов-лидеров ЦФО озвучил министр правительства Москвы на Международной выставке «Экспо-реал» в Мюнхене.Прямые инвестиции – показатель, который складывается из нескольких позиций. Прежде всего, вложения капитала иностранными инвесторами, зарубежными филиалами российских юридических лиц в объекты предпринимательства на территории России, в том числе, в виде технологий, машин, оборудования, а также при реализации на территории Костромской области инвестпроектов с участием иностранных организаций.По данным эксперта, первую строчку по привлечению прямых инвестиций открывает Москва, на втором месте - Московская область с 19 млрд долларов США остатков прямых инвестиций. На третьем - Липецкая - 15,6 млрд долларов, на четвертом - Калужская - 3,5 млрд. Пятерку лидеров замкнула Костромская область с показателем в 1,6 млрд долларов США прямых иностранных инвестиций.Эксперты отмечают, что росту показателя в Костромской области способствует сформированная в регионе инвестиционная политика, основанная на всесторонней поддержке инвесторов. Результат, в Костромской области успешно реализованы крупные инвестиционные проекты с участием иностранных инвестиций. В частности, за последние пять лет ООО «СВИСС КРОНО» швейцарской компании SWISS KRONO вложило в проект модернизации и технического перевооружения производства ДСП в г. Шарье Костромской области более 5 млрд рублей. Объем производства увеличен до 400 тысяч куб.м. плиты в год.При этом, швейцарский холдинг намерен инвестировать еще порядка 18 млрд рублей в реализацию нового крупного проекта по строительству завода по выпуску ориентировано-стружечных плит в г. Шарье. Вопрос о строительстве завода, эффективном использовании низкосортной древесины впервые обсуждался в мае 2013 года на встрече губернатора Костромской области Сергея Ситникова с собственником компании SWISS KRONO Group господином Эрнстом Кайндлем в рамках рабочей поездки главы региона в Вену (Австрия). Для компании SWISS KRONO Group решающим для поддержки нового проекта стал благоприятный инвестиционный климат, который создан в регионе, и наличие необходимого запаса сырья. Это будет крупнейшее в стране предприятие по выпуску плиты OSB.«До сих пор у нас в России развивалось только направление ДСП и МДФ и отсутствует направление OSB. Поэтому наш холдинг принял решение инвестировать в новое строительство. В первую очередь, мы хотим инвестировать в Шарью. Мы там уже много лет работаем. У нас очень хорошие отношения и с местными властями, и с господином губернатором, так что мы бы хотели и дальше здесь развиваться», - отметил руководитель проекта по организации производства OSB-плит Марчин Люты.Предприятие ООО «НОВ Кострома» группы компаний National Oilwell Varco с 2012 по 2018 годы в рамках инвестпроекта построило в г. Волгореченске завод по производству буровых установок. Объем иностранных инвестиций составил более 6 млрд рублей.Предприятие ООО «ВолгаСтрап» финской компании Speсta Group AG в течение последних пяти лет реализует в Костроме ряд инвестиционных проектов по расширению производства ПЭТ-ленты. Общий объем иностранных инвестиций уже составил порядка 600 млн рублей.«С администрацией Костромской области мы работаем на протяжении 12 лет. У Костромы есть определенные преимущества. Лес, сильное фанерное производство, в Костроме есть кадры, в Костроме есть традиции. Кострома – это производственница. Здесь надо развивать производства. Нашему развитию помогает инвестиционный климат, который сложился в Костромской области. Это стабильность, предсказуемость, работа администрации области с точки зрения кадров, обеспечения инфраструктурой. Это все совокупно», - отметил президент компании Speсta Group AG Эрик Хелин.«Прямые иностранные инвестиции складываются из нескольких показателей, прежде всего, при реализации на территории Костромской области инвестпроектов с участием иностранных организаций. По поручению губернатора Сергея Ситникова в регионе постоянно совершенствуется инвестиционная политика, чтобы инвесторы могли беспрепятственно в рамках российского законодательства реализовать свои бизнес-проекты», - прокомментировал руководитель департамента экономического развития Костромской области Александр Свистунов.