Дочь Заворотнюк Анна недавно выложила в своем аккаунте примечательное фото на фоне слухов о парализации матери.

Дочь Заворотнюк Анна недавно выложила в своем аккаунте примечательное фото на фоне слухов о парализации матери.Новые данные о состоянии Анастасии появились буквально на днях. Один из популярных телеграм-каналов рассказал, что у актрисы развился парез правой части тела и теперь она не может самостоятельно передвигаться. Впрочем, неизвестно, но сколько эта информация достоверна.Вероятно, что дела обстоят несколько иначе, если дочка звезды телесериала "Моя прекрасная няня" выкладывает на своей странице в социальной сети "Инстаграм" очаровательные фото. В кадре Анна позирует на фоне улицы в стильном черном двубортном тренче, перетянутым широким ультрамодным поясом.Также любопытным аксессуаром может являться крупная серебристая серьга, выделяющаяся из общей темной цветовой гаммы. Для фотосессии девушка выбрала спокойный макияж в бордово-кирпичных тонах. Визажисты выделили глаза дочери Заворотнюк с помощью растушевки на веках и черной классической стрелки у ресниц.Впрочем, Анна призвала обратить внимание не столько на сам образ, сколько на свои волосы. На фото они буквально светятся здоровьем и красотой. В подписи к публикации Заворотнюк отметила, что доверяет свою шевелюру только профессиональным стилистам из одного из столичных бьюти-баров.Всего фотография за пару часов набрала почти четыре тысячи лайков. Впрочем, пользователи не были щедры на комментарии. Лишь одна девушка написала комплимент для юной модели, да и в том было одно слово: "Красотка".