Людмила Поргина работала в Ленкоме почти всю жизнь. Она пришла туда в 1973 году и играла в популярных спектаклях Звезда и Смерть Хоакина Мурьеты (Чилийка), Юнона и Авось (Женщина с младенцем), Три девушки в голубом (Светлана), Бременские музыканты (Атаманша). Но с середины 2000-х годов практически отошла от актерской деятельности, сосредоточившись на семье, здоровье и реабилитации своего супруга Николая Караченцова, получившего в в автокатастрофе тяжелейшую черепно-мозговую травм.

Людмила Поргина работала в "Ленкоме" почти всю жизнь. Она пришла туда в 1973 году и играла в популярных спектаклях "Звезда и Смерть Хоакина Мурьеты" (Чилийка), "Юнона и Авось" (Женщина с младенцем), "Три девушки в голубом" (Светлана), "Бременские музыканты" (Атаманша). Но с середины 2000-х годов практически отошла от актерской деятельности, сосредоточившись на семье, здоровье и реабилитации своего супруга Николая Караченцова, получившего в в автокатастрофе тяжелейшую черепно-мозговую травм.Сегодня, выдержав положенный по покойному мужу траур в год, Людмила Андреевна решила вернуться на сцену. 5 декабря она появится перед поклонниками на сцене Культурного центра Главного управления МВД России по Москве. И это будет грандиозно!Там состоится творческий вечера лауреата всероссийских и международных конкурсов автора и исполнителя Светланы Фед "Позволь тебе, Москва, сказать". Все собранные с концерта средства будут направлены воспитанникам Новомосковской школы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.Название программе выбрано по песне композитора Елены Суржиковой, которая тоже ожидается среди гостей. Будет выступать на бенефисе и Владимир Пресняков-старший – он исполнит соло на саксофоне.А вдова Николая Караченцова в этот вечер предстанет в новом качестве – она со сцены станет читать стихи. У нее красивый голос и она обожает русскую поэзию. Может быть, Людмила Поргина даже затмит Аллу Пугачеву, которая всего на полгода младше. Примадонна ведь в своих сольных программах тоже иногда читает стихи!..Петь в этот вечер правда, не планирует – вокальными талантами она блеснет 27 октября – в день рождения артиста – на Троекуровском кладбище столицы. Там состоится открытие памятника Караченцову. Церемония там, как ожидается, превратится в импровизированный концерт. "Соберутся близкие друзья и мы споем "Аллилуйя любви", – пообещала вдова артиста в интервью Это знаменитая финальная ария из советской рок-оперы композитора Алексея Рыбникова на стихи поэта Андрея Вознесенского. Партию графа Резанова с 1981 по 2005 год в "Ленкоме" пел ее легендарный супруг.