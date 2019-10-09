Людмила Поргина служила в Ленкоме почти всю жизнь. Она пришла туда в 1973 году и играла в популярных спектаклях Звезда и Смерть Хоакина Мурьеты (Чилийка), Юнона и Авось (Женщина с младенцем), Три девушки в голубом (Светлана), Бременские музыканты (Атаманша). Однако с середины 2000-х практически отошла от актерской деятельности, сосредоточившись на реабилитации своего супруга Николая Караченцова, получившего тяжелейшую черепно-мозговую травму в результате автокатастрофы.

Людмила Поргина служила в "Ленкоме" почти всю жизнь. Она пришла туда в 1973 году и играла в популярных спектаклях "Звезда и Смерть Хоакина Мурьеты" (Чилийка), "Юнона и Авось" (Женщина с младенцем), "Три девушки в голубом" (Светлана), "Бременские музыканты" (Атаманша). Однако с середины 2000-х практически отошла от актерской деятельности, сосредоточившись на реабилитации своего супруга Николая Караченцова, получившего тяжелейшую черепно-мозговую травму в результате автокатастрофы.Выдержав положенный по покойному мужу траур, Людмила Андреевна решила вернуться на подмостки. 5 декабря она появится перед поклонниками на сцене Культурного центра Главного управления МВД России по Москве. И это будет грандиозно!Там состоится творческий вечер лауреата всероссийских и международных конкурсов, автора и исполнителя Светланы Фед "Позволь тебе, Москва, сказать". Все собранные средства будут направлены воспитанникам Новомосковской школы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.Название программе выбрано по песне композитора Елены Суржиковой, которую тоже ожидают среди гостей. Будет выступать на бенефисе и Владимир Пресняков – старший – он исполнит соло на саксофоне.А вдова Николая Караченцова в этот вечер предстанет в новом качестве – она со сцены станет читать стихи. У нее красивый голос, и она обожает русскую поэзию. Может быть, Людмила Поргина даже затмит Аллу Пугачеву, которая всего на полгода младше. Примадонна ведь в сольных программах тоже иногда читает стихи.А вот петь не планирует – вокальными талантами она блеснет 27 октября, в день рождения артиста, на Троекуровском кладбище столицы. Там состоится открытие памятника Караченцову. Церемония эта обещает превратиться в импровизированный концерт."Соберутся близкие друзья, и мы споем "Аллилуйя любви", – рассказала вдова артиста в интервью. Это знаменитая финальная ария из советской рок-оперы композитора Алексея Рыбникова на стихи поэта Андрея Вознесенского. Партию графа Резанова с 1981 по 2005 год в "Ленкоме" пел легендарный актер Николай Караченцов.