Голландский парламент одобрил требование к правительству по расследованию роли Украины в крушении Боинга на востоке страны в июле 2014 года.

Голландский парламент одобрил требование к правительству по расследованию роли Украины в крушении "Боинга" на востоке страны в июле 2014 года.Депутаты подчеркнули, что для внесения ясности в вопрос закрытия воздушного пространства над восточной Украиной необходимо дальнейшее изучение фактов. Теперь правительство должно рассмотреть, какие варианты существуют для проведения такого дальнейшего изучения фактов, и доложить о результатах, передает ТАСС.До настоящего времени правительство Нидерландов не решается принимать какие-либо шаги по привлечению Украины к ответственности.Пассажирский "Боинг-777" компании "Малазийские авиалинии", выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек — граждане 10 государств.Президент России ранее заявлял, что в расследовании нет никаких доказательств причастности России к трагедии и что российская сторона предоставляла свои аргументы, "но нас никто слушать не хочет".В МИД РФ отметили, что Москва была отстранена от полноценного расследования, в отличие от Киева, который был сделан полноценным участником следственной группы. Тем самым, по мнению российского внешнеполитического ведомства, Украине была предоставлена возможность подделывать доказательства, а также свести на нет ответственность за незакрытие своего воздушного пространства.Данные, предоставленные следствию российской стороной, по-прежнему упорно игнорируются на фоне заявлений ССГ о том, что Россия якобы отказывается сотрудничать, отметили российские дипломаты.