Мужская сборная России по регби провела свой заключительный матч на Кубке мира, в котором встречалась с командой Шотландии. Поединок завершился крупным поражением российских регбистов. Итоговый счет – 0:61 в пользу британской сборной.

Мужская сборная России по регби провела свой заключительный матч на Кубке мира, в котором встречалась с командой Шотландии. Поединок завершился крупным поражением российских регбистов. Итоговый счет – 0:61 в пользу британской сборной.Российские регбисты начали встречу против явного фаворита матча на равных и изначально навязывали им плотную борьбу. Однако вскоре шотландцы нашли уязвимые места в обороне России и уже в первом тайме занесли три безответные попытки. Во втором тайме россияне "посыпались", благодаря чему соперник набрал еще 40 баллов.Highlights: @scotlandteam face @russiarugby at Rugby World Cup 2019 #RWC2019 #SCOvRUS pic.twitter.com/TbyNLmB5xW— Rugby World Cup (@rugbyworldcup) October 9, 2019В итоге регбисты национальной сборной России покидают Кубок мира с четырьмя поражениями и нулем набранных очков. "Медведи" заняли последнее пятое место в группе "А".Шотландцы же продолжают вести борьбу за выход в плей-офф – у них после победы над Россией 10 очков. Первое место занимает Япония (14), второе – у Ирландии (11), четвертое – у Самоа (5).