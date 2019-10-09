Артист поделился Инстаграм роликом из бассейна, где он проводит время с сыном Никитой. Сергей Лазарев восхитил поклонниц, которые осыпали его комплиментами.

Артист поделился Инстаграм роликом из бассейна, где он проводит время ссыном Никитой. Сергей Лазарев восхитил поклонниц, которые осыпали егокомплиментами.Певецподелился кадрами с летнего отдыха. "Немноговоспоминаний о теплой погоде с нашего прекрасного недавнего отпуска на Крите",– подписал исполнитель ролик. "Пловцы-прыгуны-синхронисты…", – так Сергей Лазарев описал новое видео.На кадрах запечатлена трогательнаякартина: мальчик с радостью прыгает в воду, когда отец кричит ему: "И, раз!".После этого певец и сын продолжают плавать в бассейне. Поклонницыобратили внимание на прекрасную физическую форму звезды. Ролик возбудил их накомплименты и даже попытки поближе познакомиться с . "Сергей Вячеславович, можно вас обнять?", "А поцеловать,нельзя?", – стали приставать к знаменитости с нескромными вопросамироссиянки. Первой он шутливо ответил: "Иди сюда".