Артист поделился Инстаграм роликом из бассейна, где он проводит время с
сыном Никитой. Сергей Лазарев восхитил поклонниц, которые осыпали его
комплиментами.
Артист поделился Инстаграм роликом из бассейна, где он проводит время с
сыном Никитой. Сергей Лазарев восхитил поклонниц, которые осыпали его
комплиментами.
Певец
поделился кадрами с летнего отдыха. "Немного
воспоминаний о теплой погоде с нашего прекрасного недавнего отпуска на Крите",
– подписал исполнитель ролик. "Пловцы-прыгуны-синхронисты…", – так Сергей Лазарев описал новое видео.
На кадрах запечатлена трогательная
картина: мальчик с радостью прыгает в воду, когда отец кричит ему: "И, раз!".
После этого певец и сын продолжают плавать в бассейне. Поклонницы
обратили внимание на прекрасную физическую форму звезды. Ролик возбудил их на
комплименты и даже попытки поближе познакомиться с . "Сергей Вячеславович, можно вас обнять?", "А поцеловать,
нельзя?", – стали приставать к знаменитости с нескромными вопросами
россиянки. Первой он шутливо ответил: "Иди сюда".