Президент Белоруссии Александр Лукашенко заводит новых друзей. Батька провел переговоры с бывшим руководителем Хорватии Степаном Месичем. Встреча с человеком, который принимал активное участие в развале Югославии, возмутила журналистов.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заводит новых друзей. Батька провел переговоры с бывшим руководителем Хорватии Степаном Месичем. Встреча с человеком, который принимал активное участие в развале Югославии, возмутила журналистов.
Месич прибыл в Белоруссию на международный форум
"Минский диалог". О встрече с Лукашенко сообщил официальный сайт
главы государства. На встрече с иностранным гостем белорусский лидер не
скупился на комплименты. По его Лукашенко, он лучше узнал Месича из его выступления.
Бывший президент Хорватии был одним из создателей местного
националистического движения и выступал за выход республики из состава
Югославии. Своих прозападных взглядов политик не скрывает.
Политическую биографию Месича не знать не мог, тем
не менее, по каким-то причинам Батька принялся хвалить Югославия и размышлять о
преимуществах жизни в ней. По его словам, социалистическая республика была
мощным государством, а потому – невыгодной многим силам.
Лесть Батьки с адрес иностранного гостя возмутила журналистов. "Лукашенко льстил отпетому хорватскому сепаратисту, расхваливая прелести бывшей Югослави", – отметил портал "Политнавигатор".
К выбору друзей последнее время
относится все менее опрометчиво. В июне белорусский лидер принимал на Вторых
Европейских играх в Минске делегацию самопровозглашенного Косова.
На открытии Игр 21 июня по главному стадиону Минска
торжественно пронесли флаг самопровозглашенного государства, отторгнутого от
Сербии в результате вторжения НАТО. Особый цинизм ситуации придает тот факт,
что принятую со всеми почестями в Белоруссии делегацию косоваров возглавил
бывший лидер косовских албанцев Хашим Тачи, разыскиваемый сербами за терроризм и
бандитизм.