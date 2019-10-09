Президент Белоруссии Александр Лукашенко заводит новых друзей. Батька провел переговоры с бывшим руководителем Хорватии Степаном Месичем. Встреча с человеком, который принимал активное участие в развале Югославии, возмутила журналистов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заводит новых друзей. Батька провел переговоры с бывшим руководителем Хорватии Степаном Месичем. Встреча с человеком, который принимал активное участие в развале Югославии, возмутила журналистов.Месич прибыл в Белоруссию на международный форум"Минский диалог". О встрече с Лукашенко сообщил официальный сайтглавы государства. На встрече с иностранным гостем белорусский лидер нескупился на комплименты. По его Лукашенко, он лучше узнал Месича из его выступления.Бывший президент Хорватии был одним из создателей местногонационалистического движения и выступал за выход республики из составаЮгославии. Своих прозападных взглядов политик не скрывает.Политическую биографию Месича не знать не мог, темне менее, по каким-то причинам Батька принялся хвалить Югославия и размышлять опреимуществах жизни в ней. По его словам, социалистическая республика быламощным государством, а потому – невыгодной многим силам.Лесть Батьки с адрес иностранного гостя возмутила журналистов. "Лукашенко льстил отпетому хорватскому сепаратисту, расхваливая прелести бывшей Югослави", – отметил портал "Политнавигатор".К выбору друзей последнее времяотносится все менее опрометчиво. В июне белорусский лидер принимал на ВторыхЕвропейских играх в Минске делегацию самопровозглашенного Косова.На открытии Игр 21 июня по главному стадиону Минскаторжественно пронесли флаг самопровозглашенного государства, отторгнутого отСербии в результате вторжения НАТО. Особый цинизм ситуации придает тот факт,что принятую со всеми почестями в Белоруссии делегацию косоваров возглавилбывший лидер косовских албанцев Хашим Тачи, разыскиваемый сербами за терроризм ибандитизм.