Жители деревни Пустой Ярославль просили передать департаменту дорожного строительства и администрации области банку местной «лечебной» грязи. Лечит от лени.

В номинации «Самая напористая деревня» победила деревня Пустой Ярославль, прославившаяся на федеральном канале, как столица российского бездорожья. Там сами сельчане каждый год подручными средствами ремонтируют дорогу. В ответ селяне просили передать департаменту дорожного строительства и Администрации области банку местной «лечебной» грязи. Лечит от лени.