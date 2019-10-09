В Санкт-Петербурге на набережной канала Грибоедова водитель легкового автомобиля поехал на красный, столкнулся с кроссовером, вылетел с проезжей части и насмерть сбил пешехода — туриста из Китая. Момент аварии попал на видео.

В Санкт-Петербурге на набережной канала Грибоедова в среду утром водитель легкового автомобиля попал в ДТП с кроссовером, вылетел с проезжей части и сбил пешехода.Жертвой оказался 56-летний турист из Китая. Путешественник скончался на месте происшествия.По предварительным данным, в аварии виноват 53-летний водитель легковушки, пытавшийся проскочить на красный сигнал светофора. Кроссовер ехал на зеленый, и сидевший за его рулем мужчина не видел несущийся седан из-за фургона, заслонявшего обзор.Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".