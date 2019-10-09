Актер удивил поклонников новым образом. Максим Виторган разместил фото в необычном для себя виде в Инстаграм.

Актер удивил поклонников новым образом. МаксимВиторган разместил фото в необычном для себя виде в Инстаграм.Артист снялсяв гриме Джокера. Он оставил рецензию на новый фильм, от которого остался под большим впечатлением. Максим Виторган признался, что думает, читает и обсуждает киноленту уже четвертый день подряд."Честно говоря, на выходе из кинотеатра я не думал, что все такобернется. Вообще, для меня это признак большого арт-события. Когдаэмоциональная оценка – понравилось/не понравилось; зацепило/не зацепило —становится второстепенной и слишком мелкой для объекта внимания" (здесь и далееорфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.), – цитирует звезду Артист отметил, что картина – больше, чем "Хоакин Феникс – король патологий – которомуиграть ТАК легко и привычно, что ничуть не умаляет его достоинств".заверил, что"Джокер" – больше, чем отсылки и аллюзии. По егословам, это связь кино разных лет, "где добро меняется со злом не толькоместами, но и внешним видом, инструментарием, целеполаганием – самой сутью". В заключенииактер пообещал своим фолловерам, что обязательно будет еще пересматривать этотфильм.Подписчики вкомментариях к посту обсудили фильм, а также сошлись вомнении, что образ известного злодея ему к лицу. "Крутой!", "Красавчик!", – написалипоклонники артиста.