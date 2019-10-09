Актер удивил поклонников новым образом. Максим
Виторган разместил фото в необычном для себя виде в Инстаграм.
Актер удивил поклонников новым образом. Максим
Виторган разместил фото в необычном для себя виде в Инстаграм.
Артист снялся
в гриме Джокера. Он оставил рецензию на новый фильм, от которого остался под большим впечатлением. Максим Виторган признался, что думает, читает и обсуждает киноленту уже четвертый день подряд.
"Честно говоря, на выходе из кинотеатра я не думал, что все так
обернется. Вообще, для меня это признак большого арт-события. Когда
эмоциональная оценка – понравилось/не понравилось; зацепило/не зацепило —
становится второстепенной и слишком мелкой для объекта внимания" (здесь и далее
орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.), – цитирует звезду Артист отметил, что картина – больше, чем "Хоакин Феникс – король патологий – которому
играть ТАК легко и привычно, что ничуть не умаляет его достоинств".
заверил, что
"Джокер" – больше, чем отсылки и аллюзии. По его
словам, это связь кино разных лет, "где добро меняется со злом не только
местами, но и внешним видом, инструментарием, целеполаганием – самой сутью". В заключении
актер пообещал своим фолловерам, что обязательно будет еще пересматривать этот
фильм.
Подписчики в
комментариях к посту обсудили фильм, а также сошлись во
мнении, что образ известного злодея ему к лицу. "Крутой!", "Красавчик!", – написали
поклонники артиста.