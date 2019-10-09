Звезда сериала Кухня в последнее время стала часто публиковать довольно откровенные фото. На этот раз актриса выложила на своей странице в социальной сети Instagram соблазнительное видео.

Звезда сериала "Кухня" в последнее время стала часто публиковать довольно откровенные фото. На этот раз актриса выложила на своей странице в социальной сети Instagram соблазнительное видео.На записи запечатлено, как знаменитость в мини-бикини кораллового цвета заходит в воду. Она крутится перед камерой в сексуальных позах, а в конце томно смотрит в объектив. Благодаря замедленной съемку, кадры получились еще интереснее."Мой океан", – подписала пост Горбань.Фолловерам явно пришлось по душе такое опубликованное видео. Они стали активно заваливать Марию всевозможными комплиментами. Особенно, мужская половина аудитории подписчиков."Классно смотрится, я бы сказал вообще огонь!", "Хорошие формы", "Секс", "Пушечка!", "Фигура идеальная! Вы удивительная девушка!", "Грациозно!", "Лучше всех!",Прям кайф", "Маруська, огнище! Красотка!", "Маша, ты классная!", – писали восторженные фанаты."Фея морская!", – резюмировал обожатель.Отметим, эффектная актриса была уже трижды замужем. Первым ее супругом стал стал игрок "Локомотива" Ян Дюрица. Пара распалась в 2011 году. Вскоре звезда встретила второго избранника. Им стал осветитель Олег Филатов. От него Мария родила дочку Стефанию. Но и этому браку не суждено было длиться вечно.Сейчас Горбань снова прибывает в статусе жены. Она замужем за звукорежиссером Кириллом Зоткиным. Мужчина обожает серфинг, супругу и ее дочурку.