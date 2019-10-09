Звездный нападающий Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси признался, что шесть лет назад он был готов покинуть каталонский клуб. Причины были далеки от игровых и связаны с проблемами игрока с налоговой службой Испании.

Звездный нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси признался, что шесть лет назад он был готов покинуть каталонский клуб. Причины были далеки от игровых и связаны с проблемами игрока с налоговой службой Испании."Были времена, когда определенные обстоятельства выматывали меня. И связано это было с определенными проблемами с налоговой службой, особенно с 2013 по 2014 годы, — приводит слова Месси Спортс.Ru со ссылкой на As. – Это было непростое время и тогда я задумывался об уходе из "Барсы". Но это было не из-за желания покинуть клуб, а из-за происходящего тогда".Напомним, что накануне с Месси были сняты все обвинения в финансовом мошенничестве.