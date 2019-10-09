Руководство футбольного Милана озвучило имя нового главного тренера команды, который призван заменить ранее уволенного наставника Марко Джампаоло. Им стал итальянский специалист Стефано Пиоли. Контракт со специалистом подписан на два года.

Руководство футбольного "Милана" озвучило имя нового главного тренера команды, который призван заменить ранее уволенного наставника Марко Джампаоло. Им стал итальянский специалист Стефано Пиоли. Контракт со специалистом подписан на два года.Official Statement: Stefano Pioli ➡️ https://t.co/nCj5eBgKT8 pic.twitter.com/GfytQuPOda— AC Milan (@acmilan) October 9, 2019Болельщики "россонери" выступили против такого назначения. Еще до официального объявления Пиоли главным тренером "Милана" в социальной сети Twitter они устроили акцию против Пиоли — #PioliOut (Пиоли, уходи). Данный хэштег моментально стал одной из главных тем в интернете.Напомним, что боссы "Милана" приняли решение о смене на тренерском мостике в клубе из-за демонстрируемых командой результатов. По итогам семи туров "Милан" с девятью очками занимает 13-ю строчку в таблице Серии "А".Первым матчем миланистов под руководством нового наставника станет игра против "Лечче". Встреча восьмого тура чемпионата Италии состоится 20 октября.