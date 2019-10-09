Евгений Петросян развелся с артисткой Еленой Степаненко в прошлом году, однако все еще делит с ней совместно нажитое имущество. Как
стало известно, за время брака юморист и его супруга собрали внушительную
коллекцию произведений искусства и редких книг.
Евгений Петросян развелся с артисткой Еленой Степаненко в прошлом году, однако все еще делит с ней совместно нажитое имущество. Как
стало известно, за время брака юморист и его супруга собрали внушительную
коллекцию произведений искусства и редких книг.
По решению суда богатства сейчас находятся на ответственном
хранении у Елены Степаненко. Поговаривают, что в квартире
знаменитостей, пока еще общей, настоящий музей.
Среди экспонатов этой мини-Третьяковки можно увидеть картину
Ивана Айвазовского "На море в лунную ночь". Полотно оценивается экспертами в
миллион долларов. К слову, на аукционе его можно продать еще дороже. Подлинность
этой работы Айвазовского подтверждена лучшими экспертами в нашей стране. Поговаривают,
что это не единственная картина великого мариниста, принадлежащее экс-супругам.
Знакомый на условиях анонимности
рассказал, что чета вкладывала большие деньги в предметы искусства. В коллекции
звезд есть подлинники Казимира Малевича и Василия Кандинского, последний
оценивается в полмиллиона долларов, а может и больше. Имеются также работы
Поленова, Матисса, Цадкина, сообщает .
Также , как выяснилось, любитель антикварных
книг. Артист собрал отличную библиотеку: здесь и сборники анекдотов 19 —
начала 20 века, сборники рассказов Зощенко, Аверченко, старые журналы. Особую ценность
представляет "Энциклопедия весельчака", которая издавалась в Петербурге в 70-х
годах 19 века, пишет сайт .