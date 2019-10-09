Евгений Петросян развелся с артисткой Еленой Степаненко в прошлом году, однако все еще делит с ней совместно нажитое имущество. Как стало известно, за время брака юморист и его супруга собрали внушительную коллекцию произведений искусства и редких книг.

Евгений Петросян развелся с артисткой Еленой Степаненко в прошлом году, однако все еще делит с ней совместно нажитое имущество. Какстало известно, за время брака юморист и его супруга собрали внушительнуюколлекцию произведений искусства и редких книг.По решению суда богатства сейчас находятся на ответственномхранении у Елены Степаненко. Поговаривают, что в квартирезнаменитостей, пока еще общей, настоящий музей.Среди экспонатов этой мини-Третьяковки можно увидеть картинуИвана Айвазовского "На море в лунную ночь". Полотно оценивается экспертами вмиллион долларов. К слову, на аукционе его можно продать еще дороже. Подлинностьэтой работы Айвазовского подтверждена лучшими экспертами в нашей стране. Поговаривают,что это не единственная картина великого мариниста, принадлежащее экс-супругам.Знакомый на условиях анонимностирассказал, что чета вкладывала большие деньги в предметы искусства. В коллекциизвезд есть подлинники Казимира Малевича и Василия Кандинского, последнийоценивается в полмиллиона долларов, а может и больше. Имеются также работыПоленова, Матисса, Цадкина, сообщает .Также , как выяснилось, любитель антикварныхкниг. Артист собрал отличную библиотеку: здесь и сборники анекдотов 19 —начала 20 века, сборники рассказов Зощенко, Аверченко, старые журналы. Особую ценностьпредставляет "Энциклопедия весельчака", которая издавалась в Петербурге в 70-хгодах 19 века, пишет сайт .