Глава Минстрой России Владимир Якушев призвал регионы активизировать работу по благоустройству территорий. Благоустройство объектов в рамках нацпроекта Жилье и городская среда, которые запланированы на этот год, должны быть завершены в срок, подчеркнул министр.

Накануне субъекты отчитались о ходе выполнения мероприятий по городскому благоустройству и реализации проектов по комфортной городской среде."На сегодняшний день полностью выполнены работы по благоустройству общественных и дворовых территорий на 7738 объектах в 80 регионах страны. Это 57% от запланированного количества. В семи регионах работы выполнены на 100%, в их числе - Калужская, Тамбовская, Саратовская, Кемеровская и Магаданская области, а также республики Карачаево-Черкессия и Чечня", - сказал Владимир Якушев, чьи слова приводит пресс-служба министерства.Остальные регионы министр призвал активизироваться и выполнить все запланированные мероприятия в намеченные сроки."В этом году должны быть завершены проекты обновления общественных пространств, ставшие победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях по результатам 2018 года. Те регионы, которые не выполнят свои обязательства в срок, могут быть не допущены к участию в конкурсе следующего года", - заявил он.Нацпроект "Жилье и городская среда" предусматривает до 2024 года благоустройство до конца около 31 тысячи общественных территорий, а также реализацию 480 проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.