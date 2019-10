Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко узнал имя своего будущего соперника по бою, который запланирован на 29 декабря и состоится в Японии. Россиянин встретится с американским бойцом Куинтоном Джексоном, о чем сообщил президент Bellator Скотт Кокер.

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко узнал имя своего будущего соперника по бою, который запланирован на 29 декабря и состоится в Японии. Россиянин встретится с американским бойцом Куинтоном Джексоном, о чем сообщил президент Bellator Скотт Кокер.Об этом глава бойцовской организации сообщил в своем личном Twitter-аккаунте, опубликовав афишу готовящегося поединка. "Джексон возвращается в Японию 29 декабря и встретится с Федором Емельяненко в главном бое Bellator в Токио", — написал Кокер. [email protected] returns to Japan on Dec. 29 to meet @Fedoroskol in the main event of Bellator Japan. pic.twitter.com/PCJJwHTwRk— Scott Coker (@ScottCoker) October 9, 2019Накануне президент Bellator сообщал о том, что этот поединок станет для Последнего Императора прощальным в его спортивной карьере. Всего в активе Емельяненко-старшего 45 боев, из которых 38 он выиграл, в шести проиграл, а еще один признан несостоявшимся.Джексон же за свою карьеру провел 51 бой: в 38 он одержал победу, а в 13 терпел поражения.