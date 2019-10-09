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<a href="https://33live.ru/novosti/09-10-2019-mma-fedor-emelyanenko-provedet-boj-protiv-dzheksona.html" target="_blank">ММА. Федор Емельяненко проведет бой против Джексона</a> - Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко узнал имя своего будущего соперника по бою, который запланирован на 29 декабря и состоится в Японии. Россиянин встретится с американским бойцом Куинтоном Джексоном, о чем сообщил президент Bellator Скотт Кокер.