Объемы строительства жилья, повышение его доступности для малоимущих, расселение аварийных домов – эти и многие другие темы обсуждались в рамках правительственного часа в Госдуме в среду, 9 октября. Перед депутатами выступил зампред правительства Виталий Мутко. Он рассказал законодателям о реализации национального проекта Жилье и городская среда.

Объемы строительства жилья, повышение его доступности для малоимущих, расселение аварийных домов – эти и многие другие темы обсуждались в рамках правительственного часа в Госдуме в среду, 9 октября. Перед депутатами выступил зампред правительства Виталий Мутко. Он рассказал законодателям о реализации национального проекта "Жилье и городская среда".Одна из важнейших задач – ежегодно улучшать жилищные условияне менее чем пяти миллионов семей, отметил Мутко. Достичь этой цели позволитнацпроект "Жилье и городская среда".Он предполагает рост объемовжилищного строительства до 120 миллионов квадратных метров к 2024 году,напомнил представитель правительства. При этом до 50 миллионов"квадратов" должны строить с использованием ипотечных средств,подчеркнул вице-премьер.Начало реализации нацпроекта совпало с переходомстроительной отрасли на проектное финансирование, напомнил Мутко. Он отметилбольшой вклад отраслевых комитетов и депутатов в принятие необходимых решенийпо реформе отрасли.Резкого роста жилья удалось избежать, стройки продолжились,новые обманутые дольщики не появились, оценил ситуацию вице-премьер. По егословам, уже 20 миллионов квадратных метров жилья реализуется по новым правиламс использованием счетов эскроу. "Мы считаем, что переход состоялся", -резюмировал зампред правительства.Улучшение качества жилья во многом зависит от развитияипотечного кредитования, подчеркнул Мутко. Также необходимо развивать аренду,для чего будут задействованы средства бюджета, отметил вице-премьер.Упомянул чиновник и об индивидуальном жилищном строительстве.В следующем году правительство намерено принять соответствующую программу изапустить ее вместе с парламентом.Говоря о расселении непригодного жилья, Мутки отметил, чтопрограмма почти завершилась, осталось восемь субъектов. Большую работу по контролюза выполнением программы проделали депутаты, подчеркнул зампред правительства.По его словам, важно не только расселять аварийные дома, нои создавать комфортную городскую среду. "Это не просто двор, этообщественные пространства, зеленые насаждения, умный город", – сказал Мутко.Депутаты задали вице-премьеру интересующие их вопросы. Так,Михаил Гулевский из фракции "Единая Россия" поднял тему модернизацииобъектов коммунальной инфраструктуры. Он спросил у Мутко, какие дальнейшие шагинамерено предпринять правительство.Представитель кабмина привел в пример сети водоснабжения,которые, по его словам, в среднем изношены на 40%. С 2021 года будет запущенапрограмма модернизации коммунальной инфраструктуры, уточнил Мутко, кроме того,к этим работам будут привлечены инвесторы.В свою очередь Василина Кулиева из ЛДПР поинтересовалась,какие меры принимает правительство для снижения ипотечной ставки. Зампредправительства напомнил, что в этом году Центробанк несколько раз снижалключевую ставку. Также правительство работает над созданием полноценного рынкаипотечных бумаг. Уменьшить размер ставки может развитие электронных сервисов выдачи ипотеки, привел Мутко.Обсуждалась и такая наболевшая тема, как статус апартаментов.По словам зампреда правительства, в ноябре кабмин подготовит меры подополнительному регулированию строительства подобной недвижимости.Напомним, на прошлом правительственном часе в Госдумевыступил министр сельского хозяйства . Глава ведомстварассказал парламентариям о реализации программы развития сельского хозяйства иходе осенних полевых работ.