Кроме националистической повестки Украине нечего предложить Донбассу. Однако жители региона ее на дух не переносят, признал поддержавший Майдан политолог и философ Сергей Дацюк.
Кроме националистической повестки Украине нечего предложить Донбассу. Однако жители региона ее на дух не переносят, признал поддержавший Майдан политолог и философ Сергей Дацюк.
Хороших для Украины вариантов решения проблемы Донбасса
больше нет, сказал эксперт. Он сравнил регион с бомбой замедленного действия,
которая рано или поздно сработает, если Киев попытается вернуть Донецк и
Луганск под свой контроль.
Вместе с тем общественное мнение таково, что публично
отказаться от Донбасса власти не могут, считает Дацюк. "Потому что весь
массив телевидения направлен на то, что мы его сохраняем", – пояснил он.
При этом он обратил внимание, что по ТВ почти не слышно о
Крыме. Получается, что СМИ замалчивают тему полуострова, но продолжают
раскачивать .
Но сколько ни говори "халва", во рту слаще не
станет. Украинские пропагандисты могут сколько угодно повторять про возврат
мятежного региона, но даже Дацюк признает: возможности для этого у Киева нет.
"У нас нет для этого ни программ, ни центра стратегирования, который бы
позволил одновременно развивать страну и управлять преобразованием
Донбасса", – посетовал он.
Самое главное – Украина не может предложить жителям региона
никакой идеологии, кроме национализма. "А они этого на дух не
переносят", – признал Дацюк.
Проблему можно было бы решить при помощи изменения
Конституции, но этого не позволят сделать радикалы, считает политолог.
"Поэтому по всем направлениям и одних представителей власти, и других
представителей бывшей власти, мы в тупике", – констатировал он.
Пока киевская политическая тусовка размышляет о возможности
, власти страны не способны даже на первый шаг – отвод войск от линии фронта.
Намеченный на 7 октября развод подразделений сорвали националисты. О
политическом урегулировании при полной недееспособности украинской власти и
речи быть не может.