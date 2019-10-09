Кроме националистической повестки Украине нечего предложить Донбассу. Однако жители региона ее на дух не переносят, признал поддержавший Майдан политолог и философ Сергей Дацюк.

Кроме националистической повестки Украине нечего предложить Донбассу. Однако жители региона ее на дух не переносят, признал поддержавший Майдан политолог и философ Сергей Дацюк.Хороших для Украины вариантов решения проблемы Донбассабольше нет, сказал эксперт. Он сравнил регион с бомбой замедленного действия,которая рано или поздно сработает, если Киев попытается вернуть Донецк иЛуганск под свой контроль.Вместе с тем общественное мнение таково, что публичноотказаться от Донбасса власти не могут, считает Дацюк. "Потому что весьмассив телевидения направлен на то, что мы его сохраняем", – пояснил он.При этом он обратил внимание, что по ТВ почти не слышно оКрыме. Получается, что СМИ замалчивают тему полуострова, но продолжаютраскачивать .Но сколько ни говори "халва", во рту слаще нестанет. Украинские пропагандисты могут сколько угодно повторять про возвратмятежного региона, но даже Дацюк признает: возможности для этого у Киева нет."У нас нет для этого ни программ, ни центра стратегирования, который быпозволил одновременно развивать страну и управлять преобразованиемДонбасса", – посетовал он.Самое главное – Украина не может предложить жителям регионаникакой идеологии, кроме национализма. "А они этого на дух непереносят", – признал Дацюк.Проблему можно было бы решить при помощи измененияКонституции, но этого не позволят сделать радикалы, считает политолог."Поэтому по всем направлениям и одних представителей власти, и другихпредставителей бывшей власти, мы в тупике", – констатировал он.Пока киевская политическая тусовка размышляет о возможности, власти страны не способны даже на первый шаг – отвод войск от линии фронта.Намеченный на 7 октября развод подразделений сорвали националисты. Ополитическом урегулировании при полной недееспособности украинской власти иречи быть не может.