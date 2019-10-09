В среду, 9 октября, в одном из павильонов на территории киностудии Ленфильм в Санкт-Петербурге случился пожар. По словам очевидцев, огонь охватил обшивку ворот. Прибывшие на место ..

В среду, 9 октября, в одном из павильонов на территории киностудии "Ленфильм" в Санкт-Петербурге случился пожар. По словам очевидцев, огонь охватил обшивку ворот.Прибывшие на место спасатели оперативно ликвидировали возгорание. Эвакуация людей из павильона не проводилась. Пострадавших в результате пожара нет, уточняет