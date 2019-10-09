Глава украинской компании Андрей Коболев заявил, что продление существующего контракта с “Газпромом∎ на транзит газа в ЕС через территорию Украины - бессмысленно.

Глава украинской компании Андрей Коболев заявил, что продление существующего контракта с “Газпромом” на транзит газа в ЕС через территорию Украины — бессмысленно.Если отбросить политический контекст и попытки Коболева переложить вину на российскую сторону, заявляя, что это Москва выдвигает какие-то неприемлемые сроки и объёмы поставок, то в известной степени глава “Нафтогаза” прав.Его компания в своём нынешнем виде в качестве оператора поставок российского газа доживает последние дни. Ей на смену придёт новая структура, создаваемая в соответствии с требованиями европейцев.“Это должен быть только новый контракт, только по европейскому праву, только с новым оператором”, — заявил глава газовой компании.Вероятно, Коболев, не смотря на все попытки лоббистов из Вашингтона сменить его на посту руководителя “Нафтогаза”, не только уверен в своей непотопляемости, но и рассчитывает занять аналогичную должность в новой структуре.Примечательно, что предложение украинской стороне заключить транзитный контракт всего на год, озвученное в том числе и президентом России, было по большей части в интересах Киева.Украина сейчас проходит процесс внедрения в своё законодательство положений Третьего энергетического пакета. Согласно этому документу страна должна сформировать независимый регулятивный орган в энергетической сфере, а также создать газотранспортного оператора.Новой компании предстоит пройти долгий путь европейской сертификации и лицензирования. Об этом, в частности шла речь на встрече главы “Газпрома” Алексея Миллера с Уполномоченным Федерального Правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георгом Вальдерзее.Как сообщается в пресс-релизе российской компании, на встрече была выражена мысль о том, каким может быть решение вопроса с контрактом на период согласования всех документов и методик будущего ценообразования.“Если эта комплексная работа не будет завершена к 1 января 2020 года, единственный вариант сотрудничества на переходный период — продление действующего договора на транзит газа, адаптированного к актуальным рыночным условиям”.Прицел на более выгодные расценки за транзит, которые, как полагают в Киеве им сулит будущий контракт по “европейским условиям” очевиден.Не очевидны только реальные сроки его заключения и объёмы прокачки, которые придётся по новой согласовывать.