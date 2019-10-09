Ольга Бузова откровенно рассказала об отношениях с юмористом Тимуром Батрутдиновым. По словам певицы, она очень боится потерять дружбу с артистом.

Ольга Бузова откровенно рассказала об отношениях с юмористомТимуром Батрутдиновым. По словам певицы, она очень боится потерять дружбу сартистом.Слухи о романе Бузовой и Батрутдинова муссируются уженесколько лет. Поговаривали, что знаменитости даже намерены пожениться.Ольга и Тимур домыслы обывателей опровергать не спешили, наоборот,часто сами подливали масла в огонь. Например, как-то певец и актрисаотправились вместе в отпуск, а позже на всю страну признались в чувствах друг к другу. Теперь же звезды ТНТ вместе снялись в шоу про любовь – "План Б".Поклонники знаменитостей не могут понять, что именнопроисходит между Бузовой и Батрутдиновым. Почему, общаясь столько лет, их связываетлишь дружба.Звезды познакомились, когда Тимур только начинал карьеру в "ComedyClub", а Ольга была еще участницей шоу "Дом-2". По словам Бузовой, в тот моментее потянуло к Батрутдинову и это было взаимно. Но они оба "нажали на "стоп", чтобы не испортитьотношения."Мы всегда были интересны и симпатичны друг другу какличности. А сейчас настолько близкие друзья, что не хотим эту связь подвергатьопасности. Думаю, что поэтому мы оба еще тогда нажали на "стоп" и не позволилинашим отношениям развиться в нечто большее", – цитирует .Певица считает, что раз они оба отказались от развития этихотношений, значит чувства между ними были недостаточно сильными. По мнению, настоящую любовь нельзя так просто заглушить.