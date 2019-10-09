Ольга Бузова откровенно рассказала об отношениях с юмористом
Тимуром Батрутдиновым. По словам певицы, она очень боится потерять дружбу с
артистом.
Ольга Бузова откровенно рассказала об отношениях с юмористом
Тимуром Батрутдиновым. По словам певицы, она очень боится потерять дружбу с
артистом.
Слухи о романе Бузовой и Батрутдинова муссируются уже
несколько лет. Поговаривали, что знаменитости даже намерены пожениться.
Ольга и Тимур домыслы обывателей опровергать не спешили, наоборот,
часто сами подливали масла в огонь. Например, как-то певец и актриса
отправились вместе в отпуск, а позже на всю страну признались в чувствах друг к другу. Теперь же звезды ТНТ вместе снялись в шоу про любовь – "План Б".
Поклонники знаменитостей не могут понять, что именно
происходит между Бузовой и Батрутдиновым. Почему, общаясь столько лет, их связывает
лишь дружба.
Звезды познакомились, когда Тимур только начинал карьеру в "Comedy
Club", а Ольга была еще участницей шоу "Дом-2". По словам Бузовой, в тот момент
ее потянуло к Батрутдинову и это было взаимно. Но они оба "нажали на "стоп", чтобы не испортить
отношения.
"Мы всегда были интересны и симпатичны друг другу как
личности. А сейчас настолько близкие друзья, что не хотим эту связь подвергать
опасности. Думаю, что поэтому мы оба еще тогда нажали на "стоп" и не позволили
нашим отношениям развиться в нечто большее", – цитирует .
Певица считает, что раз они оба отказались от развития этих
отношений, значит чувства между ними были недостаточно сильными. По мнению
, настоящую любовь нельзя так просто заглушить.