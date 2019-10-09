Неожиданно заявление сделала ученый Дина Степанова. Все свое время она посвящает поиску лекарства от нейрофиброматоза – редкой, но тяжелой и неизлечимой формы рака.

Неожиданно заявление сделала ученый Дина Степанова. Все свое время она посвящает поиску лекарства от нейрофиброматоза – редкой, но тяжелой и неизлечимой формы рака.Как оказалось, в нашей стране об этом заболевании знают немногие врачи. Степанова, в свою очередь, услышала о нем в 2006 году во время прибывания в США. Она ездила туда по программе обмена, чтобы написать диплом об онкологии.По мировым статистическим данным, от нейрофиброматоза страдает один из 25 тысяч человек. Тем временем, в России – 1 на 60 тысяч, сообщает телеканал .Главной особенностью этого недуга является то, что от него не существует лекарства. Дети едва доживают до своего совершеннолетия при отсутствии своевременной диагностики."По нейрофиброматозу публикаций в России нет, клинических исследований нет. Для таких детей в принципе вообще единственный шанс получить хоть какое-то лечение – это попасть в клинические протоколы", – пояснила Дина.Отметим, при этом онкологическом заболевании образуются опухоли в центральной нервной системе. Уже к пяти годам у малышей образуются не менее двух новообразований, которые приводят к потери слуха и равновесия. Для своевременной диагностики необходимо сделать специальный скрининг.