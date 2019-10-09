В деревянном доме проживала семья с четырьмя детьми.

В деревянном доме проживала семья с четырьмя детьми. Родители и трое детей успели выбраться, а старший сын, пытаясь потушить огонь, получил сильные ожоги. На следующие сутки он скончался в нижегородском ожоговом центре. Сегодня региональный следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по статье причинение смерти по неосторожности. В рамках дела следствие намерено выяснить, почему многодетная семья не состояла на учете службы местных органов опеки и социальной помощи семье и детям.