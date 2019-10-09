Еще 5 млн рублей предоставила ПАО «Т ПЛЮС»

Благодаря усилиям администрации Владимирской области, ПАО «Т ПЛЮС» выделило волейбольному клубу «Владимир» 5 млн рублей. Еще 3 предоставил доброжелатель, пожелавший остаться неизвестным, сообщил глава региона Владимир Сипягин.Напомним, долгие годы спортивный клуб получал финансирование в размере 10 млн рублей из городского бюджета, пока мэрия Владимира не вышла из состава учредителей. В какой-то момент клуб находился на грани закрытия, но по итогам сезона 2018/19 владимирские волейболисты вышли в высшую лигу.Теперь затраты на сезон составляют около 25 млн рублей. Несмотря на то, что по закону в Белом доме не могут оказывать поддержку спортивным командам, Владимир Сипягин пообещал, что будет оказывать всяческую поддержку ВК «Владимир».