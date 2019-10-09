Для Бога нет места во Вселенной, считает нобелевский лауреат по физике Мишель Майор. Религия считает, что некое высшее существо решило, будто жизнь появиться только на Земле. Однако научные факты указывают на то, что зарождение жизни – естественный процесс.

Для Бога нет места во Вселенной, считает нобелевский лауреат по физике Мишель Майор. Религия считает, что некое высшее существо решило, будто жизнь появится только на Земле. Однако научные факты указывают на то, что зарождение жизни – естественный процесс, заявил ученый в интервью изданию El Pais.8 октября 2019 года Мишель Майор был удостоен Нобелевской премии по физике. Вместе со своим учеником Дидье Кело он открыл первую экзопланету, чем запустил настоящую революцию в астрономии. На данный момент во вселенной найдены свыше 4 тысяч объектов, похожих на Землю.