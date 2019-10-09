9 октября в социальной сети Одноклассники пройдет пройдет эфир шоу По правде говоря, организованный совместно с ЮНЭЙДС и ЮНЕСКО. Эксперты и звездные родители обсудят острые вопросы о воспитании детей

9 октября в социальной сети Одноклассники пройдет пройдет эфир шоу "По правде говоря", организованный совместно с ЮНЭЙДС и ЮНЕСКО. Эксперты и звездные родители обсудят острые вопросы о воспитании детей: в частности, поговорят о том, как отвечать на вопросы детей о половом созревании, сексе, ВИЧ и СПИДе.В эфире примут участие актриса кино и театра Елена Борщева, представители ЮНЭЙДС и ЮНЕСКО, а также эксперты: журналистка Татьяна Никонова, психотерапевт Мариной Травковой и акушер-гинеколог Татьяной Румянцевой.Участники дискуссии на практических примерах разберут, как доверительно и без стеснения обсуждать с детьми даже самые сложные ситуации, как поддержать их в период полового созревания и защитить от риска нежелательной беременности и инфекций, передаваемых половым путем.Прямой эфир "Как говорить с детьми на "взрослые" темы?" — продолжение образовательного онлайн-проекта ЮНЕСКО и ЮНЭЙДС "По правде говоря". В рамках проекта эксперты ведут открытый и честный разговор на непростые темы, которые так редко обсуждаются в медиа. Что такое ВИЧ и что самые обычные люди могут сделать, чтобы противодействовать эпидемии, как живут люди с позитивным ВИЧ-статусом и с какими проблемами и вопросами они сталкиваются? А еще почему порой нам так сложно обсуждать вопросы, связанные с собственным здоровьем?Эфир "По правде говоря" пройдет в официальной группе "Касается даже тех, кого не касается" и начнется 9 октября в 18:30 по московскому времени.Одноклассники регулярно проводят и поддерживают социальные проекты, направленные на образование аудитории, разговоры на сложные темы и решение проблем дискриминации в обществе. Так, в сентябре в ОК впервые прошел образовательный проект о воспитании детей #меняволнует. С 9 по 15 сентября в приложении #меняволнует проходили трансляции круглых столов от "Дети Mail.ru", телеканалов "Доктор» и RTVI, а также вебинары от психологов. Проект собрал более 22 тысяч реакций, а общий охват лонгридов и трансляций составил 10 миллионов.