Бывшая начальница пресс-службы губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич нашла новую работу. Экс-чиновницу приняли на должность заместителя директора по развитию ..

Бывшая начальница пресс-службы губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич нашла новую работу. Экс-чиновницу приняли на должность заместителя директора по развитию Архитектурно-этнографического музея "Тальцы". В пресс-службе учреждения уточнили, что женщина имеет достаточный опыт и необходимые профессиональные качества для этой работы, передает РЕН ТВ.Напомним, скандал вокруг экс-начальницы пресс-службы разгорелся в августе. В Сети распространилась аудиозапись, где женщина в оскорбительной форме высказывается о жертвах наводнения в Тулуне. Сама Алашкевич заявила, что запись была сфальсифицирована. Несмотря на то что эксперты установили факт склейки, женщина решила оставить должность, сообщает телеканал "".