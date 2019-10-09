Отвод сил в Донбассе вновь оказался под вопросом: украинские силовики открыли огонь из стрелкового оружия по направлению села Петровское. Здесь должно было начаться разведение сил противоборствующих сторон.

Отвод сил в Донбассе вновь оказался под вопросом: украинские силовики открыли огонь из стрелкового оружия по направлению села Петровское. Здесь должно было начаться разведение сил противоборствующих сторон. Об этом сообщил глава представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.По его словам, это нарушение режима прекращения огня было зафиксировано наблюдателями миссии ОБСЕ. "Они все слышат, и это будет отражено в отчете", — сказал он. Накануне был обстрелян поселок Золотое в Луганской народной республике, напоминает ТАСС.Разведение сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское должно было начаться еще 7 октября. График был согласован на встрече Контактной группы 1 октября. Отвод войск является одним из условий проведения нового саммита нормандской четверки.Украинские радикалы выступают против отвода войск. Полк "Азов" (запрещен в России как экстремистская и террористическая организация) заявил, что никуда не пойдет и остается на своих позициях.